El reformista Rohani apoya a Mojtaba Jamenei y apela a la "unidad" y "cohesión" de Irán

Archivo - El expresidente iraní Hasán Rohani - -/Iranian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Irán Hasán Rohani ha expresado este lunes su respaldo al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y ha hecho un llamamiento a la "unidad" y a la "cohesión" del país centroasiático.

"Le pido a Alá el Todopoderoso que tenga éxito dirigiendo el sistema, reforzando la unidad, la cohesión y la autoridad; preservando la integridad territorial de Irán; avanzando por la vía del progreso y el desarrollo del país y asegurando la justicia y la prosperidad para nuestro paciente y dedicado pueblo", ha afirmado en un comunicado oficial difundido por la televisión pública iraní.

Rohani ha denunciado las "circunstancias peligrosas y delicadas, cuando el país está siendo atacado por agresores", en referencia a los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el pasado 28 de febrero.

El también ayatolá ha expresado además a Mojtaba Jamenei sus condolencias por el "martirio" del "líder supremo y padre" Alí Jamenei y le ha felicitado por su elección como líder de la República Islámica.

Rohani fue presidente de Irán entre 2013 y 2021 y entre sus principales logros está la negociación de un acuerdo nuclear con Estados Unidos y sus aliados, firmado en Viena en 2015, aunque Washington se retiró en 2018 durante el primer mandato del actual jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.