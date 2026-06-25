Registrada la temperatura más alta para un mes de junio en Reino Unido

Ola de calor extrema en Reino Unido. - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha vivido este jueves su temperatura más alta jamás registrada en un mes de junio en la localidad de Yeovilton, en el sur de Inglaterra, con 36,4 grados centígrados en plena ola de calor que afecta a toda Europa occidental.

La cifra supera el récord anterior de 36 grados registrado en la actual ola de calor en la localidad de Gosport, también en el sur, este mismo miércoles. Se trata de unas temperaturas para un mes de junio que no se vivían desde el verano de 1976.

En el caso de las temperaturas mínimas, esta noche la ciudad galesa de Cardiff ha roto el récord al mantenerse en los 23,5 grados, la mínima más alta en la historia de Reino Unido para el mes de junio.

Met Office, la agencia meteorológica británica, ha emitido una alerta roja por calor extremo también para este viernes, siendo la primera vez en la historia del actual sistema de alertas meteorológicas de Reino Unido que se emiten alertas rojas por calor extremo durante tres días consecutivos.

"Esta excepcional ola de calor y humedad seguirá afectando a Reino Unido durante un poco más de tiempo. Aunque la actual alerta roja para las zonas más céntricas y occidentales de Inglaterra y Gales expirará a lo largo de hoy, la ola de calor seguirá trayendo altas temperaturas a estas zonas, aunque ya no alcanzará los picos de calor registrados el miércoles y el jueves", ha señalado el meteorólogo jefe de la organización, Andy Page, quien ha apuntado que el mercurio puede llegar a los 36 grados "o incluso a los 37 grados", por lo que el récord podría volver a batirse.

El meteorólogo ha alertado de "importantes trastornos en la vida cotidiana", por lo que ha pedido a la ciudadanía "hacer todo lo posible por adaptar sus rutinas diarias para hacer frente a estos niveles de calor", un fenómeno poco habitual en Reino Unido.