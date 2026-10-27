Registrado un apagón en la capital de Sudán a causa de un ataque con drones contra una estación eléctrica

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La capital de Sudán, Jartum, ha sufrido este martes un apagón parcial a causa de un ataque con drones contra una subestación eléctrica en Omdurmán, adyacente a la ciudad, según han denunciado las autoridades, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El ministro de Energía y Petróleo sudanés, Mutasim Ibrahim Ahmed, ha afirmado que el ataque ha alcanzado la subestación de Al Murjiyat, causando daños graves y provocando un apagón en zonas de Jartum y el estado de Río Nilo, tras ataques similares con aparatos no tripulados contra otros puntos del país africano.

Así, ha encabezado una reunión para abordar la estabilidad de la red eléctrica y los trabajos necesarios para reparar los daños y restaurar el servicio, para lo cual ya hay equipos activos sobre el terreno, sin más detalles al respecto, según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

Las RSF han incrementado durante los últimos días sus ataques con drones contra instalaciones energéticas en el país africano, alcanzando infraestructuras en Gezira, Sennar, Gedaref y Nilo Blanco.

La guerra civil estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.