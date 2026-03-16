Registrado un incendio en un complejo petroquímico en un importante puerto en Fujaira, en EAU

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un complejo petroquímico situado en el importante puerto de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha registrado este lunes un incendio a causa de un ataque con drones, según han confirmado las autoridades locales, que han indicado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

La oficina de medios de Fujaira han apuntado a un incendio en las instalaciones "como consecuencia de un ataque con drones", antes de asegurar que los bomberos trabajan ya para controlar las llamas.

"Las autoridades competentes piden a la población que no difunda rumores y que obtenga información únicamente de fuentes oficiales", ha señalado a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Las operaciones de carga de petróleo han sido suspendidas en el lugar como medida de precaución, según han informado fuentes citadas por la agencia de noticias Bloomberg. Estas actividades fueron retomadas el fin de semana tras ser paralizadas el sábado después de otro ataque con dron.

Fujaira es un importante nudo de crudo y combustible por su ubicación estratégica, especialmente ante el cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán como parte de su respuesta militar a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica instaron el domingo a los residentes y personas que se encuentren en algunos puntos de EAU y Qatar a evacuar esas zonas "lo antes posible" dado que, han avanzado, esas ubicaciones "podrían ser objeto de ataques en las próximas horas" en respuesta a la citada ofensiva.

Desde entonces, el aeropuerto de Dubái ha tenido que suspender temporalmente operaciones por el impacto de un dron en la zona, mientras que una persona ha muerto a causa del impacto de un misil en Abu Dabi, a lo que se suma el último ataque con aparatos no tripulados contra Fujaira.