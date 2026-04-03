Registrado un incendio en la refinería de Mina Al Ahmadi de Kuwait tras un ataque con drones

Archivo - Bandera de Kuwait en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Asad - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Compañía de Petróleos de Kuwait (KPC, por sus siglas en inglés) ha informado en la mañana de este viernes de que su refinería de Mina Al Ahmadi ha sido objeto de un ataque con drones que ha provocado incendios en "varias" de sus áreas operativas, sin tener que lamentar heridos hasta el momento.

"La refinería de Mina Al Ahmadi ha sido objeto de un ataque con drones este viernes por la mañana, lo que ha provocado incendios en varias unidades operativas", ha anunciado la compañía en un comunicado en el que ha precisado que los equipos de emergencias han sido desplegados "de inmediato" para "controlar la situación".

Asimismo, la KPC ha señalado que la Autoridad Pública de Medio Ambiente de Kuwait se encuentra "supervisando de cerca" la calidad del aire, sin que hayan sido registrados "impactos negativos" hasta la fecha.

Cabe recordar que esta refinería de la compañía petrolera estatal ya ha sido blanco de otro ataque con drones a finales del pasado mes de marzo, por cuenta del cual las autoridades del país tuvieron que desplegar efectivos para combatir los diversos fuegos derivados del impacto.

Minutos antes de conocerse el suceso, la Administración kuwaití ha informado de que sus defensas aéreas estaban "interceptando ataques con misiles y drones hostiles", según un comunicado recogido por la agencia estatal de noticias de Kuwait, KUNA, en el marco de la oleada de ataques contra diversos países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán contra intereses estadounidenses en la zona.