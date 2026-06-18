Registrado un incendio en una refinería en Moscú tras un "ataque masivo" con drones de Ucrania

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una refinería situada en la capital de Rusia, Moscú, ha sido alcanzado este jueves por varios drones ucranianos, según han denunciado las autoridades locales, que han hablado de "ataque masivo" contra la ciudad y sus alrededores y han cifrado en alrededor de 180 los aparatos no tripulados derribados en la zona.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado en redes sociales que "varios drones han logrado alcanzar la Refinería de Petróleo de Moscú", antes de afirmar que los equipos de emergencia trabajan ya en el lugar, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales.

Asimismo, ha confirmado daños materiales en el centro comercial Sadovod, donde no se han registrado víctimas, mientras que el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado impactos en el centro comercial Belaya Dacha y en otros edificios, con una mujer herida en la localidad de Stepanovo.

Por su parte, el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, ha afirmado que una mujer ha muerto en otro ataque con drones contra la localidad de Gukovo, un suceso que se ha saldado además con dos hospitalizados. "Mis profundas condolencias a los familiares de la fallecida", ha manifestado.

El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado 555 drones en las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Astracán, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladimir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Rostov y Riazán, así como sobre el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014.