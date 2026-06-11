Registrado un incendio en una refinería en la región rusa de Krasnodar tras un ataque con drones de Ucrania

Archivo - Incendio en una refinería en Rusia a causa de un ataque de Ucrania en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Krasnodar Region Governor Ko

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una refinería situada en la región rusa de Krasnodar ha sufrido este jueves un incendio a causa de un nuevo ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania, según han denunciado las autoridades locales, que han asegurado que las llamas han sido extinguidas horas después.

El Servicio de Emergencias de Krasnodar ha indicado que el incendio ha sido provocado por el impacto de "fragmentos de drones" en la refinería de Afipski, objetivo de ataques en el pasado. "No hay víctimas", ha recalcado el organismo en un mensaje en redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha manifestado que al menos dos personas han resultado heridas a causa del impacto de otro aparato aéreo no tripulado contra un edificio de apartamentos en la capital regional, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre estos ataques.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que durante la noche han sido derribados 330 drones ucranianos en las regiones de Moscú, Krasnodar, Briansk, Kursk, Bélgorod, Oriol, Smolensk, Kaluga, Tula, Tver y Vladimir, así como sobre el mar Negro, el mar de Azov, y la península de Crimea, anexionada en 2014.