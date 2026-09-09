Registrado un "incidente" en un buque mercante en medio de nuevos ataques en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo del estrecho de Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un buque mercante se ha visto involucrado este martes en un "incidente" en el marco de un nuevo intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, que ya deja daños en petroleros iraníes que se encontraban en la zona.

Así lo ha confirmado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), el cual alude a un "incidente" en el cual se ha visto envuelto un buque mercante, en el marco de las "actividades militares que se están llevando a cabo en la región".

Tras sostener que las autoridades "están al corriente de los hechos", el centro británico ha aseverado que se están desarrollando ya las investigaciones pertinentes, si bien no ha dado más detalles al respecto.

Finalmente, la autoridad marítima ha instado a los navegantes a que tengan en cuenta la información más reciente sobre seguridad marítima, así como a que se mantengan al tanto de la evolución de la situación operativa.

Horas antes, el Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra cinco petroleros iraníes, cuatro de ellos en el golfo de Omán y otro más cerca de la isla de Jark, uno de los epicentros petroleros iraníes. A ello ha respondido Teherán con ataques con misiles contra un hangar estadounidense en la base militar de Al Azraq, en Jordania, y contra dos barcos destructores del país norteamericano a los que ha asegurado haber causado "daños considerables".

De hecho, la República Islámica ha llegado a instar en la tarde de este mismo martes a las tripulaciones de los petroleros fondeados o atracados en puertos de Kuwait y Bahréin a abandonar "de inmediato" los buques porque "serán blanco de ataques".