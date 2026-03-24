Registrado un terremoto de magnitud 7,5 en el norte de Tonga

Ubicación aproximada del teremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter en Tonga - EUROPA PRESS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter ha sacudido este martes varias islas en el norte de Tonga, en el océano Pacífico, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), sin que por ahora haya alerta de tsunami.

El organismo ha indicado que el epicentro ha estado situado a más de 165 kilómetros de Neiafu y a unos 275 kilómetros de la capital, Nuku'alofa, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a unos 230 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ha documentado en su página web el seísmo, si bien no ha emitido alertas por posibles tsunamis, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales en Tonga, un país formado por más de 170 islas.

Tonga está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo.