Registrados enfrentamientos en un aeropuerto en Níger tras un supuesto intento de infiltración en el lugar

Archivo - Un grupo de policías custodia una manifestación a favor de los militares que dieron el golpe de Estado en Níger (archivo) - Djibo Issifou/Dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de la ciudad nigerina de Tahoua, situada en el centro del país, ha sido escenario este lunes de un enfrentamiento tras un supuesto intento de infiltración por parte de personas armadas no identificadas, sin que por ahora haya trascendido un balance de víctimas o haya reivindicación de la autoría del asalto.

Según las informaciones recogidas por el portal nigerino de noticias ActuNiger, el asalto ha tenido lugar en torno a las 3.00 horas, cuando un grupo de personas llegadas a bordo de motocicletas han intentado irrumpir por la fuerza en las instalaciones, provocando la respuesta de las fuerzas de seguridad.

El tiroteo se ha extendido durante cerca de media hora, si bien el asalto habría sido repelido, sin que las autoridades se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente, que tiene lugar poco más de un mes después de un ataque contra una importante base de la Fuerza Aérea en los alrededores del aeropuerto de la capital, Niamey.

Las autoridades afirmaron tras el citado ataque que había sido responsabilidad de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) --rama de Al Qaeda en el Sahel--, Estado Islámico en el Sahel y Boko Haram, si bien fue el segundo grupo el que reivindicó oficialmente la autoría.

Asimismo, destacó que los combates se habían saldado con la muerte de alrededor de 20 terroristas, mientras que el líder de la junta y presidente de transición de Níger, Abdourahamane Tchiani, habló de "un vasto plan de desestabilización" como origen de este asalto, en medio del aumento de la inseguridad en el país africano.

Níger atraviesa actualmente una complicada situación a nivel de seguridad, pues hace frente a la amenaza terrorista en el oeste por parte del JNIM y Estado Islámico en el Sahel; y de Estado Islámico en el Sahel, así como a la de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) en la región de Diffa, bañada por el lago Chad.