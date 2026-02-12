Registran la vivienda del ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland por el caso Epstein

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades noruegas han registrado este jueves la vivienda del ex secretario general del Consejo de Europa y ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland, acusado por corrupción tras salir a la luz documentos que le relacionan con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Las búsquedas están relacionadas con la investigación en curso sobre Jagland", ha informado el director de la unidad sobre delitos económicos de la Fiscalía, Pal Lonseth, quien ha confirmado que será interrogado en el marco del caso.

Los agentes, además de llevar a cabo un registro en su vivienda en la capital, Oslo, han inspeccionado su coche como parte de la investigación abierta en su contra por "corrupción agravada" el pasado 5 de febrero por sus vínculos con el magnate estadounidense, según ha recogido la cadena NRK.

Esto se produce después de que el Consejo de Europa retirara en la víspera su inmunidad a petición de las autoridades noruegas a fin de "proteger la integridad y la reputación" de la institución. "Esto permitiría al sistema judicial noruego hacer su trabajo y a Jagland, si es procesado, defenderse", indicó el actual secretario general, Alain Berset.

No es este el único escándalo derivado de los archivos de Epstein que ha azotado a la cúpula política noruega. El Foro Económico Mundial (FEM) ha abierto una investigación independiente contra el exministro de Exteriores y actual director ejecutivo de la organización con sede en Davos (Suiza), Borge Brende, por aparecer en los documentos.