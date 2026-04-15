Regresa a Irán una mujer detenida un año en Francia tras la liberación de dos franceses condenados por espionaje

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudadana iraní Mahdié Esfandiari, detenida y encarcelada en Francia durante más de un año, ha regresado este miércoles al país asiático, una semana después de que Irán liberara a dos ciudadanos franceses en el marco de un acuerdo entre ambos países.

"Mahdié Esfandiari, activista de los derechos de los palestinos, ha llegado al país tras ser liberada de una prisión en Francia", ha confirmado la cadena de televisión pública iraní, IRIB, que ha publicado unas declaraciones de la mujer denunciando que "está claro que no hay libertad de expresión en Francia".

La iraní, de 35 años, profesora universitaria y residente en Lyon desde hace ocho años. Fue detenida en Francia en 2025 por supuesta apología del terrorismo en relación con unos mensajes publicados en redes sociales en relación con los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

La mujer fue detenida en el marco de una investigación abierta dos años años sobre varias cuentas de Telegram llamadas "Eje de la resistencia" sospechosas de publicar apología de estos ataques, "incitar actos de terrorismo" e "injuriar a la comunidad judía" en Francia.

La liberación de Esfandiari, quien fue puesta en libertad condicional en octubre de 2025, y su vuelta al país ha tenido lugar días después de que los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, condenados en Irán por espionaje, fueran excarcelados y viajaran al país europeo, donde fueron recibidos por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Ambos fueron condenados a mediados de octubre a largas penas de cárcel por trabajar para los servicios de Inteligencia de Francia y llevar a cabo labores de espionaje para Francia e Israel, una sentencia dictada cerca de una semana después de que Irán desvelara conversaciones en marcha con Francia para este intercambio de presos.