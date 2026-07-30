Regresan a sus hogares 84.000 evacuados por el incendio de Gironda, en Francia

Bomberos desplegados en el departamento de Gironda, Francia - Europa Press/Contacto/Fabrice Hebert

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Prefectura de Gironda, en el suroeste de Francia, ha autorizado este jueves el regreso a sus hogares de 84.000 personas evacuadas en los últimos días de nueve municipios a causa un incendio que sigue "estabilizado" y que ha arrasado 42.000 hectáreas de este departamento.

La prefecta Sophie Brocas ha anunciado en declaraciones recogidas por la cadena BFMTV la "reintegración inmediata autorizada" para los residentes de Mios, Le Barp, Cestas, Saint-Jean d'Illac, Martignas sur Jalles, Saint-Médard en Jalles, Saint-Aubin du Médoc, Salaunes y Sainte-Hélène, estimando en 84.000 las personas afectadas por la medida.

Sumada a las poblaciones de Eysines, Mérignac y Le Haillan, también adyacentes a la ciudad de Burdeos, son alrededor de 144.000 las personas autorizadas a regresar a sus hogares, recoge el portal de noticias Ici mientras continúan las labores para terminar de extinguir un incendio que se encuentra "estabilizado".

Un total de 3.300 bomberos permanecen a esta hora movilizados, apoyados por 24 medios aéreos, 1.500 militares, 1.250 efectivos de las fuerzas de seguridad y siete camiones cisterna. Desde que se declarara el incendio, más de 230 bomberos han resultado heridos y han sido destruidas 240 viviendas, de acuerdo a este medio.

"Vamos por buen camino", ha celebrado Brocas, si bien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía ante posibles "nuevas evacuaciones".

Mientras, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha advertido de que el incendio en Gironda está "estabilizado pero no contenido, persisten numerosos focos tanto dentro como fuera del perímetro".

"La situación sigue siendo complicada", ha manifestado en una comparecencia ante los medios en la que ha precisado que uno de los objetivos de los equipos de emergencias es "controlar el perímetro del incendio, que se extiende a lo largo de 240 kilómetros", para "evitar su propagación mediante cortafuegos, contrafuegos y otras medidas".