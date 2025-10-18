Regresan a Seúl los 64 surcoreanos detenidos en Camboya durante una operación contra una red de estafas

Camboya deporta a 64 surcoreanos detenidos en una redada contra una mafia de estafas on-line, a 17 de octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Agence Kampuchea Presse/Hand

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 64 ciudadanos surcoreanos retenidos en Camboya tras una redada policial contra las redes de estafa en suelo camboyano han regresado a su país a primera hora de la mañana de este sábado, previa deportación, y en medio de la crisis bilateral generada por la muerte de un estudiante surcoreano precisamente en una zona conocida por esta clase de actividades ilegales.

El avión de Korean Air que los transportaba llegó al Aeropuerto Internacional de Incheon a las 08.35, aproximadamente cinco horas después de salir del Aeropuerto Internacional de Techo, cerca de la capital camboyana, Nom Pen, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

El asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Wi Sung Lac, ha ha ordenado el despliegue en Camboya de un equipo de investigación que, junto a las autoridades camboyanas, intentará aclarar las circunstancias de la de la muerte del universitario.

El asesor surcoreano ha celebrado el retorno de los surcoreanos pero recuerda que se encontraban retenidos por las autoridades camboyanas dentro de una investigación sobre estos centros de estafas.

"Dado que la mayoría de los repatriados son sospechosos de delitos contra los que el Gobierno coreano ha emitido órdenes de arresto, serán escoltados de acuerdo con los procedimientos legales correspondientes", ha explicado en rueda de prensa recogida por la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

De hecho, tras la llegada del avión, los ciudadanos surcoreanos fueron arrestados y trasladados a comisarías de policía de todo el país para ser investigados sobre su presunta participación en actividades delictivas.

El primer ministro camboyano, Hun Manet, ya ha declarado su "profundo pesar" por la muerte de este estudiante, particularmente cruenta al haber sufrido torturas, según las primeras investigaciones, durante su cautiverio a manos de una red de estafadores en línea.