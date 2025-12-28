Reino Unido y Alemania firman un acuerdo sobre obuses autopropulsados de última generación

Artillería blindada móvil RCH 155 de KNDS. - KNDS

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido y Alemania han firmado un contrato valorado en 52 millones de libras (unos 60 millones de euros) en torno a un nuevo modelo de obuses autopropulsados RCH 155, a grandes rasgos un cañón sobre ruedas capacitado para alcanzar en movimiento objetivos a 70 kilómetros de distancia.

La filial alemana de la empresa de defensa franco-alemana KNDS, cabe recordar, se ha comprometido a la entrega de 84 de estos sistemas, como parte de un contrato valorado en 1.200 millones de euros.

Su diseño, basado en el PzH 2000, posee todas las prestaciones de un sistema de artillería moderno y el más alto nivel de protección para la tripulación. El RCH 155 se integrará en las recién creadas 'Fuerzas Medias' de la Bundeswehr y se convertirá en el principal sistema de artillería de esta nueva categoría dentro del Ejército.

Reino Unido recibirá un modelo de este vehículo y otros dos serán enviados a Alemania para hacer pruebas conjuntas, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Defensa británico publicado este domingo, en un nuevo episodio del acuerdo bilateral de defensa entre ambos países firmado en octubre de 2024.

El ministro británico de adquisiciones de Defensa, Luke Pollard, ha vinculado este acuerdo con la actual situación de combate en Ucrania porque el RCH 155, capacitado para disparar ocho proyectiles por minuto y con una autonomía de 700 kilómetros sin repostar, es un modelo "construido a partir de las lecciones" de este conflicto: "Disparar y alejarse a toda velocidad antes de volver a disparar".

"La guerra en Ucrania ha demostrado la importancia de poder disparar con rapidez y moverse, y son estas lecciones las que fundamentan nuestras decisiones de adquisición y nos ayudan a cumplir con la Revisión Estratégica de Defensa", ha añadido el ministro.