Reino Unido anuncia para el viernes en París la cumbre que estudiará una "misión de paz internacional" en Ormuz

Archivo - Un carguero en el golfo Pérsico, frente a las costas de Irán. - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha anunciado este martes que la cumbre organizada junto a Francia para abordar una posible "misión pacífica multinacional" para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz tendrá lugar este viernes en París, la capital francesa.

Así lo han indicado fuentes de Downing Street a la cadena Sky News, al tiempo que han afirmado que el objetivo de este encuentro es lograr la reapertura del estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto en Oriente Próximo, una medida que llega tan solo unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo a esta vía marítima tras el fracaso de las negociaciones con Irán en Pakistán.

El lunes, el propio presidente francés, Emmanuel Macron, que encabezará el encuentro junto al primer ministro británico, Keir Starmer, informó por su parte de que "no deben escatimarse esfuerzos a la hora de lograr rápidamente, a través de medios diplomáticos, un acuerdo firme y duradero al acuerdo en Oriente Próximo". "Tal acuerdo debe proporcionar a la región un marco sólido que permita a todos vivir en paz y seguridad", argumentó entonces.

Sobre el posible envío de la misión, subrayó que sería "estrictamente defensiva" y que estaría "separada de las partes en conflicto", al tiempo que explicó que "sería desplegada en cuanto que lo permitieran las circunstancias", sin más detalles sobre fechas concretas para un despliegue o sobre los posibles participantes de la misma.

Por su lado, Starmer se ha desmarcado del bloqueo de Ormuz ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha señalado por contra que "la cosa más importante" para resolver la crisis es reunir a la coalición de más de 40 países. Francia y Reino Unido buscan que, mediante la movilización colectiva, se pueda restablecer el libre paso en Ormuz, escenario de choques bélicos en el contexto de la guerra en Irán.