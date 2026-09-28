Reino Unido asegura que está "muy avanzada" la investigación sobre los cinco detenidos por "terrorismo"

Secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, llegando a Downing Street para una reunión de Gabinete, 1 septiembre 2026 - Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, ha asegurado este lunes que la investigación sobre los cincos detenidos este domingo en una operación "antiterrorista" en relación con un "incidente grave" ocurrido en las inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea británica de Fairford, que cuenta con despliegue de tropas de Estados Unidos, se encuentra "muy avanzada".

Preguntado por la supuesta participación de Irán en el incidente, Streeting ha afirmado que "no han establecido conexión con Irán", pero ha insistido en que la investigación sigue abierta. "Sabemos que Irán y sus representantes quieren hacernos daño", ha ahondado en declaraciones a la cadena británica BBC.

Streeting ha agradecido a la ciudadana que llamó a la policía para reportar el incidente, pero ha asegurado que solo tenía "una vista parcial" de la situación, después de que señalara que vio a un gran grupo de hombres "enmascarados y encapuchados". También, ha dicho que entiende la frustración de la población de no saber nada más, pero asegura que es "un precio muy pequeño a pagar" para proteger a la policía y los servicios de seguridad.

El ministro británico también ha sido preguntado por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de este domingo cuando destacó que las detenciones en las inmediaciones de la base militar fueron fruto de la "colaboración" con Reino Unido y aseguró que ya estaban investigando a los detenidos y que "querían hacer mucho daño a nuestro fuerte". Así, Streeting ha asegurado que los detalles serán compartidos "muy pronto".

La Policía de Gloucestershire, la zona donde se encuentra la base de Fairford, señaló en un comunicado este domingo que las cinco personas fueron arrestadas por "supuestos delitos bajo la Ley de Explosivos". Además, la base ha declarado un "incidente importante" y se han adoptado medidas de seguridad adicionales. En este contexto, Streeting, ha pedido más inversión en defensa, "en el peligroso y turbulento mundo que nos encontramos, invertir en defensa es un precio que vale la pena".

La base de Fairford acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo a acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos usando instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que ha acusado a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.