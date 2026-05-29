Reino Unido condena el ataque ruso en Rumanía y avisa de la grave violación del espacio aéreo de la OTAN

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en Downing Street. - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha condenado este viernes el incidente registrado en la ciudad de Galati, en el este del país y próxima a la frontera con Ucrania y Moldavia, después de que un dron haya impactado contra un edificio de viviendas dejando dos heridos, insistiendo en que se trata de una grave violación del espacio aéreo de la OTAN.

"Un dron ruso entró en el espacio aéreo rumano e impactó contra un edificio residencial, causando heridas a civiles. Se trata de una grave violación del espacio aéreo de la OTAN", ha indicado el líder británico en un comunicado sobre el episodio en Galati, apuntando que la "agresión" contra Ucrania y los ataques contra civiles e infraestructuras civiles "amenazan la seguridad de todo el continente".

"Reino Unido condena sin reservas este tipo de ataques", ha señalado, englobando el incidente en Rumanía en la escalada de ataques rusos en Ucrania, que se suma a las amenazas vertidas contra los diplomáticos extranjeros para que abandonen Kiev.

"Una y otra vez, Rusia ha demostrado que no tiene ningún respeto por la vida de los civiles, por el Derecho Internacional ni por la soberanía de sus vecinos. No se puede permitir que esto siga así", ha incidido Starmer, quien ha subrayado que Londres se mantiene "codo con codo con Ucrania, Rumanía y todos los aliados de la OTAN" ante la "continua agresión rusa".

Este incidente tiene lugar días después de que un dron ucraniano entrara por error en el espacio aéreo de Estonia, y después de que drones rusos llevaran a Letonia y Lituania a declarar alertas por la posible incursión de estos en sus territorios lo que ha generado alarma en los países bálticos que han señalado que las incursiones "no deben convertirse en una nueva realidad".

En respuesta, el presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha dado orden de expulsar al cónsul ruso en la ciudad de Constanza y de cerrar el Consulado ruso en esta localidad del mar Negro, principal resultado de la reunión de emergencia del Consejo de Defensa de Rumanía.