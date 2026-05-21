Reino Unido convoca al encargado de negocios israelí para denunciar trato de Ben Gvir a detenidos de flotilla

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, durante una manifestación en su apoyo en Jerusalén. - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha convocado este jueves al encargado de negocios de Israel en Londres para formalizar la protesta por el "incendiario" vídeo del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en el que aparece reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

"La convocatoria refleja la firme condena de Reino Unido a su conducta al burlarse de las personas participantes en la Global Sumud Flotilla. Este comportamiento vulnera los estándares más básicos de respeto y dignidad hacia las personas", ha denunciado la diplomacia británica en un comunicado.

En el mismo, sostiene que las condiciones de detención de los activistas son de preocupación para Reino Unido por lo que exige "explicaciones" a las autoridades israelíes. "Dejamos claro cuáles son sus obligaciones de proteger los derechos de todas las personas implicadas", ha incidido.

Según el Ministerio de Exteriores británico, el intento de la flotilla de entregar ayuda pone de relieve la gravedad de la situación humanitaria en Gaza. "Israel debe garantizar que pueda entrar mucha más ayuda de forma segura y a gran escala a través de rutas terrestres", ha remarcado, antes de señalar que las autoridades están contacto con las familias de varios nacionales británicos implicados y preparadas para prestar apoyo consular.

Ben Gvir publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo el ministro ultra en una actitud que le ha valido las críticas propios compañeros de Gobierno y del primer ministro, Benjamin Netanyahu.