Reino Unido defiende su acuerdo con Mauricio sobre Chagos ante las críticas de Trump

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha defendido este martes el acuerdo alcanzado con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos tras las críticas vertidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sostenido que este pacto es uno de sus motivos para exigir la anexión de Groenlandia, al tiempo que ha recordado que Washington aplaudió "públicamente" el acuerdo después de ser cerrado en octubre de 2024.

"Reino Unido nunca comprometerá su seguridad nacional", ha dicho un portavoz del Gobierno británico en declaraciones concedidas a Europa Press. "Actuamos porque la base de Diego García estaba amenazada por fallos judiciales que socavaron nuestra posición y habrían impedido que operara en el futuro según lo previsto", ha señalado, en referencia a los veredictos de los tribunales para proceder a la devolución del territorio a Mauricio.

Así, ha recalcado que el acuerdo firmado con las autoridades de Mauricio "garantiza las operaciones de la base conjunta británico-estadounidense en Diego García durante las próximas generaciones, con cláusulas robustas para mantener intactas sus capacidades únicas y a nuestros adversarios alejados".

En este sentido, este portavoz ha hecho hincapié en que el acuerdo "fue aplaudido públicamente por Estados Unidos, Australia y el resto de aliados de Five Eyes --una alianza sobre cooperación a nivel de Inteligencia que incluye además a Canadá y Nueva Zelanda, al margen de Estados Unidos, Reino Unido y Australia--, así como por socios internacionales clave, entre ellos India, Japón y Corea del Sur".

Las declaraciones desde Londres llegan en respuesta a unas palabras de Trump en las que afirmó que el "estúpido" acuerdo entre Reino Unido y Mauricio es uno de los motivos de sus reclamaciones territoriales sobre Groenlandia. "Que Reino Unido ceda tierras extremadamente importantes es un acto de gran estupidez y es una más en una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida. Dinamarca y sus aliados europeos deben hacer lo correcto", dijo.

Trump arguyó que "Reino Unido, un 'brillante' aliado en la OTAN, está planeando entregar a Mauricio la isla de Diego García, donde hay una base militar estadounidense de importancia vital". "Lo haría sin motivo alguno", esgrimió, al tiempo que reseñó que "no hay duda de que China y Rusia se han dado cuenta de este acto de debilidad absoluta". Son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza", puntualizó el mandatario estadounidense.

El acuerdo entre Mauricio y Reino Unido fue firmado en octubre de 2024, años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El pacto contempla que Mauricio recuperara la soberanía del archipiélago, incluido Diego García, mientras que las partes se comprometían a garantizar el funcionamiento a largo plazo de la citada base militar, gestionada conjuntamente por Londres y Washington, durante un periodo inicial de 99 años, motivo por el que la Administración de Joe Biden expresó su conformidad con los términos.