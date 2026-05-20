Reino Unido denuncia la interceptación de un avión de su fuerza aérea por parte de aviones militares rusos

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha denunciado este miércoles la interceptación "peligrosa" de una aeronave de la Fuerza Aérea Real británica (RAF, por sus siglas en inglés) por parte de aviones militares rusos mientras sobrevolaban espacio aéreo internacional sobre el mar Negro.

"Un avión 'Rivet Joint' de la RAF que operaba en el espacio aéreo internacional sobre el mar Negro fue interceptado de forma peligrosa por aviones militares rusos, que volaron a una distancia de tan solo seis metros y activaron los sistemas de emergencia a bordo", ha señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La cartera británica ha confirmado que la tripulación ha conseguido completar "de forma segura" su misión, consistente en un "vuelo de rutina en apoyo de las operaciones de la OTAN, a pesar de unas maniobras de la fuerza aérea rusa que ha descrito como "temerarias".

El avión en cuestión, que estaba "contribuyendo a la seguridad del flanco oriental de la Alianza", está "equipado con sensores avanzados de vigilancia electrónica, que proporciona una conciencia situacional crítica para ayudar a salvaguardar el territorio de la OTAN", ha agregado el Ministerio.

El Gobierno británico, que ha asegurado que permanecerá "firme" en la defensa de la Alianza Atlántica, considera que lo sucedido "refleja la continua agresión rusa y el aumento de la actividad militar en toda Europa del Este y el Alto Norte".