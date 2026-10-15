Reino Unido destina 20 millones de euros a reparar daños en estructura de seguridad de Chernóbil por ataques rusos

Archivo - Central nuclear de Chernóbil - Kyrylo Chubotin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado la concesión de 17 millones de libras esterlinas (algo más de 20 millones de euros) para financiar las reparaciones del refugio de seguridad de la central nuclear de Chernóbil, dañado por aun ataque ruso el año pasado, aportación que se enmarca en un programa internacional coordinado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y que cuenta con la participación de Ucrania y los países donantes del G7.

Esta dotación, comunicada por los ministros británicos de Hacienda y Asuntos Exteriores, permitirá acometer trabajos esenciales para recuperar las funciones de confinamiento y ventilación de la estructura protectora, además de preservar su vida útil prevista.

La falta de intervención podría favorecer la corrosión del refugio y comprometer décadas de inversiones internacionales destinadas a garantizar la seguridad del emplazamiento, con posibles consecuencias ambientales y riesgos a largo plazo, ha explicado el Ejecutivo británico en una nota publicada en su página web oficial.

La iniciativa británica forma parte del respaldo de Londres a la seguridad nuclear ucraniana ante la continuidad de los ataques rusos contra infraestructuras estratégicas del país. Londres ha reiterado su intención de mantener la asistencia a Kiev tanto para hacer frente a la invasión como para facilitar la recuperación de los daños causados por la guerra.

En este sentido, el ministro británico de Hacienda, John Healey, ha asegurado que el compromiso con Ucrania se mantiene pese a la prolongación de la ofensiva rusa. "Mientras continúa la invasión a gran escala de Ucrania por parte de (el presidente ruso, Vladimir) Putin, nuestro compromiso con el pueblo ucraniano permanece inquebrantable", ha afirmado.

Haley ha defendido asimismo la combinación de medias económicas contra Moscú y e apoyo a la reconstrucción del país. "Estamos reduciendo los fondos para la guerra que Putin tanto anhela y apoyando la reconstrucción de Ucrania, que ha sufrido a manos de sus ataques bárbaros", ha señalado.

Por su parte, el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, ha reafirmado el respaldo de Londres a las autoridades ucranianas y ha vinculado la ayuda con los esfuerzos para elevar el coste de la ofensiva rusa. "Nuestro mensaje a Putin es claro: apoyamos incondicionalmente a Ucrania y lo haremos hasta que triunfe", ha declarado.

"Junto con nuestros aliados, estamos reforzando la seguridad de Ucrania, aumentando el costo de la agresión rusa y trabajando por una paz justa y duradera", ha apostillado.

El anuncio de la contribución para Chernóbil coincide con una nueva escalada de los ataques rusos contra instalaciones energéticas ucranianas, y llega después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, recibiera el miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Downing Street, donde instó a los aliados a intensificar la presión sobre la capacidad militar y económica de Rusia.

La visita se produjo después del primer viaje de Miliband a Kiev desde su llegada al cargo, durante el cual anunció un paquete de ayuda para el invierno valorado en 54 millones de libras (63,7 millones de euros). De esa cantidad, 20 millones de libras se destinarán específicamente al sector energético, con el objetivo de contribuir a mantener el suministro eléctrico y la calefacción en los hogares ucranianos durante los meses más fríos.