Reino Unido dice que el "nudo logístico" de Pokrovsk es "el punto central" de las operaciones rusas en Ucrania

Afirma que "importantes elementos" de Infantería Naval llevan "actividades ofensivas en grupos pequeños" en esta zona

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han subrayado este miércoles que la ciudad de Pokrovsk, situada en la provincia ucraniana de Donetsk (este), figura como "el punto central" de las operaciones militares de Rusia en el marco de su invasión de Ucrania debido a su relevancia como "nudo logístico" en la parte oriental del país europeo.

"Pokrovsk es un importante eje defensivo, que limita los avances rusos en el resto de la provincia de Donetsk y hacia las ciudades ucranianas de Kramatorsk y Sloviansk, que también son objetivos rusos", han indicado, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.

Así, han manifestado que Rusia ha trasladado "importantes elementos" de la Infantería Naval desde la región de Kursk y la provincia ucraniana de Sumi hacia el eje entre Pokrovsk y Dobropilia, donde "han empezado a llevar a cabo actividades ofensivas en grupos pequeños".

Por otra parte, ha resaltado que el "nudo logístico" de Liman, también en Donetsk, sigue siendo otro de los objetivos de Moscú, después de ser recuperado por las tropas ucranianas tras un contraataque lanzado en septiembre de 2022. "Las fuerzas rusas han tomado además la mayoría del bosque de Serebriansk, al sureste de Liman, y están consolidando territorio en las orillas del río Siverski Donetsk", han manifestado.

Los servicios de Inteligencia británicos han subrayado además que Rusia "ha consolidado su control" en zonas en las fronteras con las provincias de Dnipropetrovsk y Donetsk", si bien ha incidido en que "la mayoría de estas zonas fronterizas están probablemente disputadas con las fuerzas ucranianas".

"Sin embargo, las tropas rusas han avanzado unos diez kilómetros en los alrededores de Sosnivka, en un frente estrecho en Dnipropetrovsk", han reafirmado, en medio de los avances anunciados en la zona por Rusia durante las últimas semanas, después de que Kiev confirmara que las tropas rusas habían logrado penetrar en esta provincia.