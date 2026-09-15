Reino Unido, EEUU y Países Bajos alertan de campaña digital de espionaje proiraní contra disidentes y activistas

Archivo - La palabra 'mallware' y dígitos de código binario mostrados en una pantalla - Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido (NCSC), junto con la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) y el servicio de Inteligencia de Países Bajos, ha emitido una alerta conjunta sobre una campaña de espionaje digital liderada por actores vinculados a Irán contra disidentes, activistas y periodistas.

Según un comunicado publicado este martes por el NCSC --agencia gubernamental británica de ciberseguridad-- los actores emplean un programa espía llamado 'Chosen Brick' para extraer historiales de mensajes, listas de contactos y correos, además de tomar capturas de pantalla y acceder al micrófono de los equipos infectados.

El 'modus operandi' de los atacantes es contactar en primer lugar con sus potenciales objetivos a través de distintas plataformas de mensajería instantánea haciéndose pasar por conocidos o trabajadores para lograr que la víctima descargue archivos infectados en dispositivos Windows, que permanecen activos incluso después de reiniciar el equipo.

"Los detalles de esta cibercampaña revelan cómo Irán utiliza de forma despiadada la vigilancia digital con el fin de reprimir a los críticos del régimen, robando correos electrónicos, mensajes y accediendo a sus dispositivos", ha señalado el director de operaciones del NCSC, Paul Chichester.

Dicho material robado es filtrado posteriormente en portales proiraníes lo que, a juicio de los servicios de Inteligencia de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos "aumenta potencialmente el riesgo para la seguridad personal de los afectados".