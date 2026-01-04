Reino Unido y Francia atacan "con éxito" una instalación subterránea de Estado Islámico en Siria

Archivo - Helicóptero militar al atardecer (archivo) - Europa Press/Contacto/Artur Abramiv - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Real Fuerza Aérea británica (RAF, por sus siglas en inglés) ha atacado infraestructuras subterráneas de la organización terrorista Estado Islámico en Siria, en una operación conjunta con la aviación francesa, en el marco de una operación orientada a "prevenir cualquier intento de resurgimiento del movimiento".

El titular de Defensa de Reino Unido, John Healey, ha señalado que, gracias a "un análisis minucioso de inteligencia", se identificó una instalación subterránea en las montañas, "a unos kilómetros al norte del antiguo emplazamiento de Palmira", y que fue entonces cuando los 'Typhoon FGR4' de la RAF "se unieron a la aviación francesa en un ataque conjunto contra la instalación subterránea la tarde del sábado 3 de enero".

De acuerdo con Haley, se emplearon bombas guiadas del tipo 'Paveway IV' para atacar varios túneles de acceso a la instalación, sin que el ataque haya supuesto ningún riesgo para la población civil. "Si bien se está realizando una evaluación detallada, los primeros indicios indican que el objetivo fue alcanzado con éxito y todas nuestras aeronaves regresaron sanas y salvas", ha agregado.

"Esta acción demuestra nuestro liderazgo en Reino Unido y nuestra determinación de trabajar codo a codo con nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Estado Islámico y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Próximo", ha expresado en una nota compartida este sábado en la página web del Gobierno británico.

Agradecido por el "profesionalismo y el coraje" de sus socios, Haley ha ensalzado asimismo este operativo como una evidencia de que las Fuerzas Armadas de su país "están listas para intensificar sus esfuerzos, durante todo el año, para mantener a Gran Bretaña segura en casa y fuerte en el exterior".