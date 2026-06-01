Reino Unido prohíbe la entrada a dos activistas de izquierdas acusados presuntamente de antisemitismo

Archivo - El activista turcoestadounidense Cenk Uygur - Europa Press/Contacto/Adam DelGiudice - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha prohibido la entrada al país al activista de izquierdas turcoestadounidense Cenk Uygur y a su sobrino, Hasan Piker, acusados de presunto antisemitismo de cara a su participación en la edición europea del festival South by Southwest, un evento que celebra la convergencia entre el mundo empresarial, la tecnología y la creatividad.

El Ministerio del Interior británico ha indicado en un comunicado recogido por el diario 'The Guardian' que las autoridades han cancelado la Autorización Electrónica de Viaje (AEV o ETA, por sus siglas en inglés) a los dos hombres porque su presencia en Reino Unido "podría no ser beneficiosa para el bien público".

Uygur ha acusado en sus redes sociales a Londres de prohibirle la entrada por criticar a Israel, cuestionando la libertad de expresión en Reino Unido y aludiendo a que se trata de una "opresión contra los ciudadanos occidentales" por parte de sus propios Gobiernos en nombre de un tercero.

El activista ha afirmado que la prohibición se debe a uno de sus comentarios --catalogados presuntamente de antisemitismo por Reino Unido-- en los que alegaba que "Israel controla al Gobierno estadounidense a través de donaciones al 94% en el Congreso"

"Es un honor haber sido incluido en la lista de enemigos de Israel. Estoy muy orgulloso de haber luchado contra su genocidio. El poderoso Reino Unido teme los discursos que muestran quiénes son los responsables de esos crímenes de guerra, pero ninguna censura nos hará dejar de decir la verdad", ha argumentado.

Por su parte, Piker ha afirmado que el pasado año ofreció un discurso en la sociedad de debate de la Universidad de Oxford en la que advirtió "sobre los peligros de confundir judaísmo y sionismo". "Desde entonces, el Gobierno ha arrestado a jubilados por protestar contra Israel y ha dejado que criminales de guerra del Ejército israelí anden libres", ha apuntado.

Uygur --fundador y presentador de The Young Turks, un canal de izquierdas en la plataforma YouTube-- también se presentó como candidato demócrata de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Piker, sobrino de Uygur y 'streamer' en la plataforma Twitch, ha sido criticado por comentarios pasados, como que "Estados Unidos se merecía el 11-S" --en alusión a los atentados del 11 de septiembre de 2001--, que votaría antes al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) antes que a Israel o que los judíos son "endogámicos".