Reino Unido sanciona a la petrolera Slavneft y castiga así a los diez principales productores rusos

El primer ministro británico Andy Burham (izquierda) da la bienvenida al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Downing Street, Londres, Inglaterra, Reino Unido (archivo) - Wiktor Szymanowicz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido se ha convertido en el primer país en sancionar a los diez principales productores de petróleo de Rusia tras anunciar este jueves que ha impuesto restricciones a la última compañía que le quedaba en la lista, Slavneft.

La compañía se suma a otros gigantes energéticos como Transneft, Rosneft y Lukoil bajo sanciones de Reino Unido en una nueva ronda de sanciones británicas que sirve de prolegómeno al encuentro de la Comunidad Política Europea que comienza este jueves en Dublín (Irlanda).

Durante el encuentro en Dublín, el primer ministro británico, Andy Burham, usará estas nuevas sanciones como ejemplo para que el resto de los invitados "sigan ejerciendo presión" sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para que "se tome en serio las negociaciones de paz sobre Ucrania".

Reino Unido también ha introducido nuevas sanciones buques de la flota en la sombra risa que participan en el transporte de petróleo y gas natural licuado de Rusia, así como el proyecto insignia de petróleo y gas de Rosneft en el Ártico: LLC Vostok Oil.

Con esta medida, Reino Unido apunta a "prácticamente todos los eslabones de la cadena de ingresos energéticos en los sectores del petróleo y el gas, incluyendo productores, redes comerciales, cadenas de suministro y buques, para limitar aún más la capacidad de Rusia para generar ingresos y financiar su guerra ilegal", reza el comunicado de la oficina del primer ministro británico.