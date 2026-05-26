Reino Unido sanciona redes de criptomonedas usadas por Rusia para evadir las sanciones por la guerra de Ucrania

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha anunciado este martes una nueva batería de sanciones contra redes de criptomonedas y sistemas financieros opacos utilizados por Rusia para evadir las sanciones europeas a fin de seguir financiando su guerra "ilegal" contra Ucrania.

"Si el Kremlin piensa que puede evadir nuestras sanciones ocultándose detrás de redes de criptomonedas y sistemas financieros en la sombra, está gravemente equivocado", ha afirmado la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, en un comunicado.

Cooper ha señalado que Londres ha adaptado y reforzado su estrategia a fin de "contrarrestar las tácticas" que usa Moscú para eludir las sanciones, atacando "la infraestructura que sustenta su economía de guerra, al mismo tiempo que Ucrania aumenta la presión sobre Rusia en el campo de batalla".

El paquete apunta a 18 entidades e individuos de una infraestructura financiera ilícita vinculada al Kremlin usada para transferir fondos a Moscú, mientras que también afecta a personas clave de una red con sede en Kirguistán sospechosa de canalizar más de 1.500 millones de dólares (1.200 millones de euros) a Rusia a través de un banco y una importante plataforma global de intercambio de monedas.

Londres, que con estas sanciones pretende cortar las fuentes de financiación que mantienen "la maquinaria bélica" de Rusia, también investiga tres empresas de Georgia que operan plataformas de intercambio y que buscan evadir las sanciones europeas.

El Gobierno británico ha sancionado a más de 3.300 personas, empresas y buques, hasta la fecha, que benefician a Moscú. En total, se estima que, debido a las sanciones internacionales, Rusia ha perdido más de 450.000 millones de dólares (387.000 millones de euros), lo que equivale a cuatro años de financiación de la guerra "ilegal" impulsada por el presidente ruso, Vladimir Putin.