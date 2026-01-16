Reino Unido subraya que Rusia quintuplicó en 2025 sus ataques con drones contra Ucrania respecto a 2024

Archivo - Columna de humo tras un ataque ruso en Kiev - Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han cifrado este viernes en cerca de 55.000 los drones kamikaze lanzados por Rusia contra Ucrania en 2025, cinco veces más que un año antes, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, han destacado que este hecho "demuestra el aumento de la escala de las capacidades y producción de drones kamikaze" por parte de Moscú y ha resaltado que, solo en el mes de diciembre, las tropas rusas lanzaron cerca de 5.100 aparatos aéreos no tripulados contra objetivos ucranianos.

"Esto supuso una disminución moderada respecto a los cerca de 5.400 que lanzó en noviembre de 2025, casi seguramente debido a las malas condiciones climáticas", han dicho, antes de destacar que Moscú lanzó también en diciembre cerca de 90 misiles de largo alcance, cifras similares a las del mes anteriores.

En este sentido, han hecho hincapié en que este aumento del uso de drones "complica el contexto aéreo para la defensa aérea ucraniana y aumenta la supervivencia de los misiles rusos", según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de redes sociales.

"La campaña de ataques aéreos rusa está centrada en la infraestructura energética crítica de Ucrania, lo que incremente significativamente las dificultades de la población civil durante los meses de invierno", han reseñado, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declarara un estado de emergencia energético durante la jornada del miércoles.