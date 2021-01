Renzi se muestra "dispuesto" a apoyar un nuevo gobierno en Italia para evitar unas elecciones

El líder del partido Italia Viva, Matteo Renzi. - -/Pool/LaPresse via ZUMA Press/d / DPA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido Italia Viva, Matteo Renzi, se ha mostrado este jueves "dispuesto" a apoyar un nuevo gobierno en Italia para evitar unas elecciones, subrayando que el país transalpino necesita un ejecutivo pronto.

"Para nosotros, el punto fundamental es decir que estamos dispuestos a apoyar a un gobierno", ha señalado Renzi a la salida de la reunión que ha mantenido con el presidente, Sergio Mattarella, en el marco de la ronda de consultas que el mandatario ha abierto para decidir el camino a seguir en plena crisis política en Italia.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, presentó el martes su dimisión a Mattarella y permanecerá en funciones hasta que se aclare el escenario político. Ahora, el presidente es el responsable de elegir a un nuevo primer ministro designado.

El detonante de la crisis ha sido la división en el seno de la coalición gobernante --formada por Italia Viva, el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD)-- después de que las discrepancias en torno al destino de los fondos de recuperación europeos colmasen la paciencia de Renzi, que decidió el 13 de enero romper la alianza y sacar a sus dos ministras. El gobierno de Conte quedaba así en minoría.

El también ex primer ministro italiano ha destacado tras el encuentro en el Palacio del Quirinal, que ha comenzado en torno a las 17.30 horas, que, a su juicio, no existe "ninguna mayoría política que no contemple a Italia Viva". La prensa italiana señala que Renzi ha sugerido a Mattarella su aprobación a la designación de un candidato "exploratorio" para verificar si el M5S y el PD aún quieren formar una mayoría con Italia Viva y que se ha negado a que la primera opción para el cargo sea Conte.

El primer escollo a superar es, precisamente, lograr una mayoría política. "Si no hay" mayoría política "estamos bien con un gobierno del presidente", habría dicho Renzi a Mattarella, según ha informado la agencia Adnkronos, que cita a fuentes de Italia Viva. En caso de haber mayoría, el PD y el M5S "deben pedir el compromiso de Italia Viva. Y luego discutimos los contenidos", habría agregado.

Además, el ex primer ministro habría trasladado al presidente italiano que Italia Viva "todavía" no está "disponible" para ocupar el puesto de Conte. "Primero que nada hay que aclarar políticamente si hay mayoría. Bueno, un gobierno del presidente", habría señalado.

Por otro lado, fuentes de la agrupación política de Renzi han confirmado que Conte le ha llamado y que el ex primer ministro le ha explicado que "no tiene problemas personales con él, sino grandes problemas políticos".

REUNIÓN CON EL PD

Mattarella también se ha reunido con la delegación del PD, encabezada por su líder, Nicola Zingaretti. Tal y como ha hecho en los últimos días, Zingaretti ha trasladado su apoyo a Conte y ha indicado que el primer ministro en funciones trabaja "por un gobierno que pueda contar con una base parlamentaria amplia y sólida, que esté en la estela de la mejor tradición europeísta, que sea capaz de afrontar las emergencias de la pandemia y que realice con reformas institucionales esa maquinaria pública capaz de reiniciar el país", ha informado el diario 'La Repubblica'.

Las consultas terminarán este viernes con el M5S, la Liga, Forza Italia y Hermanos de Italia. Además de la opción de recurrir de nuevo Conte, cabe también la posibilidad --aparentemente lejana-- de que se negocie una mayoría alternativa o que incluso se plantee una administración liderada por un tecnócrata, como ya ocurrió en 2011 con Mario Monti. Si no hay acuerdo, Italia se vería abocada a convocar elecciones anticipadas.

El M5S y el PD ya se han expresado en contra de esta posibilidad, a favor de la cual hablan, entre otros, el líder de la Liga, Matteo Salvini. No en vano, su partido figura como favorito en todos los sondeos recientes sobre intención de voto y tiene opciones de encabezar un futuro gobierno de derechas tras su etapa como ministro del Interior en el primer gabinete de Conte.

Desde el partido conservador italiano Forza Italia, su líder, Silvio Berlusconi, ha planteado la opción de un gobierno de "unidad nacional" o, como alternativa, la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis política que vive el país, aunque el martes aseguró que aún no se habían producido contactos.