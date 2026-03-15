República del Congo comienza unas elecciones presidenciales a mayor gloria de Dennis Sassou Nguesso

Archivo - El presidente de República del Congo, Denis Sassou Nguesso - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de República del Congo, Dennis Sassou Nguesso, comparece a las elecciones presidenciales que han comenzado este domingo en el país africano sin ningún tipo de dudas sobre su victoria, pero con la vista puesta en el cambio generacional que podría representar, a largo plazo, la figura de su rival más destacado, el joven Melaine Deston Gavet Elengo.

Sassou Nguesso, de 82 años, es el tercer presidente que más tiempo lleva en el cargo en el país africano, pero no ha sido un mandato sin sobresaltos. Llegó por vez primera al poder en 1979 y completó un primer "mandato" de 12 años bajo un régimen de partido único. La instauración del sistema bipartidista desembocó en su derrota en 1992.

Cinco años después y con una guerra civil de por medio que enfrentó a sus milicias con las del presidente Pascal Lissouba, acabaría regresando al poder (gracias al apoyo de Angola) que ha ostentado hasta estas elecciones, que ocurren en un escenario especialmente favorable porque al tradicional control que su Partido Congoleño del Trabajo ejerce sobre todos los aspectos de la vida política del país se suma la fragmentación de una oposición que, o bien ha boicoteado los comicios (en especial la Unión Panafricana para la Democracia Social, el partido fundado por Lissouba) o ha sido incapaz de consensuar un candidato único.

Destacados líderes opositores como Jean-Marie Michel Mokoko, ex jefe del Ejército, o el exministro Andre Okombi Salissa se encuentran encarcelados tras ser hallados culpables de perpetrar delitos contra la seguridad del estado en 2018 y 2019 respectivamente.

Por su parte, el candidato Gavet Elengo, de 34 años, presidente del Movimiento Republicano, representa a una nueva generación de líderes que buscan reformar el panorama político. Su plataforma, "Cambio hacia un Congo próspero", promete reformas institucionales, mayor empleo juvenil y una transformación económica centrada en la innovación y los recursos locales.

Analistas opositores al presidente como Andrea Ngombet estiman que, en el mejor de los casos, Gavet Elengo podrá obtener un 20 por ciento de los votos en estos comicios, explica a la cadena al Yazira; un porcentaje que invita a un posible relevo generacional, en algún momento.