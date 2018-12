Rescatados por un crucero dos pescadores de Costa Rica desparecidos desde hacía 20 días

Publicado 25/12/2018 5:06:24 CET

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos pescadores que desaparecieron el pasado 1 de diciembre cuando partieron de Puerto Limón, en Costa Rica, han sido rescatados por un crucero en aguas del mar Caribe, según ha informado el jefe de meteorología de Royal Caribbean, James Van Fleet.

Van Fleet ha contado en Twitter que los pescadores se durmieron mientras echaban las redes y cuando despertaron se dieron cuenta de que las habían perdido, por lo que navegaron en su busca hasta quedarse sin combustible, a la deriva, con agua y comida para solo siete días.

El 'Empress of the Seas' debía estar frente a las costas de la ciudad cubana de Cienfuegos pero la previsión de temporal obligó al crucero a desviarse hacia Jamaica, encontrando por el camino a los dos pescadores. "Creo que había un plan mayor en todo esto (...) He visto un milagro de Navidad", ha afirmado.

Los dos pescadores han sido trasladados a Jamaica para recibir atención médica. Uno de ellos apenas podía caminar cuando los encontraron. La tripulación les alimentó y cuidó hasta llegar a tierra. Además, hicieron una colecta de 300 dólares para que pudieran sufragar sus gastos.

"Todos nosotros, desde Royal Caribbean, les deseamos un regreso seguro a casa, en Costa Rica", ha remachado Van Fleet.