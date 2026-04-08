Resistencia Islámica en Irak suspende sus ataques en Oriente Próximo tras el alto el fuego entre Irán y EEUU

Bandera de Irak en manifestaciones en Bagdad - Europa Press/Contacto/Muntazer Uday Sahib

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado este miércoles la suspensión de sus operaciones en el territorio iraquí y en Oriente Próximo durante dos semanas, tras el alto el fuego por el mismo intervalo de tiempo acordado entre Estados Unidos e Irán.

"Resistencia Islámica en Irak anuncia la suspensión de sus operaciones en Irak y la región durante dos semanas", han anunciado estas milicias en un breve comunicado difundido en redes sociales.

Su declaración llega tras el anuncio del alto el fuego entre Washington y Teherán, que, según Islamabad, mediador clave en las negociaciones, engloba a Líbano y otros territorios, además de Estados Unidos e Irán, así como a los aliados de estos países, como sería el caso para Teherán de Resistencia Islámica en Irak.