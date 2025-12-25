El rey de Noruega expresa solidaridad a los afectados por el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit

Archivo - El rey de Noruega, Harald V, junto con la reina Sonia - Europa Press/Contacto/Cover Images - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rey de Noruega, Harald V, ha expresado solidaridad con los afectados por el caso del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Hoiby, que se sentará en el banquillo el próximo 3 de febrero tras ser acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra su expareja, Nora Hakland.

"Quiero expresar solidaridad para todos los afectados. No solo en nuestra familia, sino también a todos los demás. Nos solidarizamos con ellos y esperamos que se encuentren bien", ha afirmado junto a la reina Sonia de Noruega durante un programa navideño emitido por la cadena de televisión NRK.

La futura reina del país, Mette-Marit, también se ha defendido durante el programa navideño de las críticas por el caso contra su hijo. "Quizá lo que más me molesta es que me critiquen por cómo lo hemos gestionado como padres. Que no nos lo hayamos tomado en serio", ha aseverado.

La Fiscalía imputó al joven de 28 años, hijo de una relación previa de la princesa, por un total de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones a cuatro mujeres diferentes entre 2018 y 2024, violencia machista contra una expareja, violación de una orden de alejamiento y grabación ilegal de imágenes íntimas de genitales de distintas mujeres, entre otros.

El fiscal general, Sturla Henriksbo, detalló que Borg también fue imputado por verter amenazas de muerte, agredir a un agente y violar la normativa de tráfico, por lo que, en caso de ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta diez años de prisión.

Los cargos fueron presentados tras una investigación lanzada hace más de un año después de que fuese detenido en agosto de 2024 tras un incidente en el apartamento de su exnovia en la capital, Oslo, por el que fue acusado en un primer momento de lesiones, daños y amenazas.