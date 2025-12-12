El rey de Noruega recibe a Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz (archivo) - Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha sido recibida este viernes por el rey de Noruega, Harald V, en una recepción oficial después de que recibiera el miércoles el Premio Nobel de la Paz, un acto en el que también han estado presentes la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon.

La Casa Real noruega ha indicado que la recepción ha tenido lugar en el Palacio Real de Oslo y ha subrayado que "Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para garantizar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a un mandato popular".

La audiencia con la familia real noruega es parte de los actos públicos de Machado tras su llegada a Oslo desde Venezuela para recoger el galardón, si bien no pudo llegar a tiempo y el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó además su discurso de aceptación en su nombre.

Esta reunión ha tenido lugar después de que la opositora inaugurara en la tarde del jueves la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025 sobre su trabajo en Venezuela, un acto en el que estuvo presente el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Wathne Frydnes.

"La exposición captura la esencia de nuestra lucha", destacó Machado durante la apertura de la exposición. "Después de haber perdido nuestra libertad, ver a nuestras familias separadas y perder el derecho a vivir en nuestro país, valoramos aún más los bienes de la democracia. Cuando pierdes lo que amas, encuentras el coraje para luchar por ello", sostuvo.