Rohani asegura que Irán puede conversar "en cualquier lugar" con EEUU si Trump levanta las sanciones

Publicado 14/07/2019 23:53:50 CET

DUBAI/PARIS, 14 Jul. (Reuters/EP) -

El presidente de Irán, Hasán Rohani, se ha declarado dispuestopara mantener conversaciones con Estados Unidos si Washington levanta las sanciones y regresa al acuerdo nuclear del 2015 al que renunció el año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha declarado, por su parte, abierto a las negociaciones con Irán sobre un acuerdo de mayor alcance sobre temas nucleares y de seguridad.

Pero Irán ha condicionado las conversaciones para que primero pueda exportar tanto petróleo como lo hacía antes de que Estados Unidos se retirara del pacto nuclear con las potencias mundiales en mayo del 2018.

"Siempre hemos creído en las conversaciones si levantan las sanciones, ponen fin a la presión económica y vuelven al acuerdo, estamos listos para mantener conversaciones con Estados Unidos hoy, ahora y en cualquier lugar", ha asegurado Rohani en su discurso de este domingo con motivo del cuarto aniversario de la firma del histórico acuerdo.

EUROPA LLAMA AL DIÁLOGO

Reino Unido, Francia y Alemania han emitido este domingo un comunicado conjunto en el que reiteran su compromiso con el acuerdo nuclear firmado exactamente hace cuatro años con Irán, y que ahora atraviesa su momento más delicado.

"Nosotros, los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, con los mismos intereses comunes de seguridad, en particular la preservación del régimen de no proliferación, recordamos nuestro compromiso continuo con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el nombre oficial del pacto, aprobado hace cuatro años con Irán el 14 de julio de 2015", según el comunicado firmado respectivamente por Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May.

El comunicado está dominado por un llamamiento al diálogo para solucionar la actual crisis. "Creemos que ha llegado el momento de actuar con responsabilidad y de buscar formas de detener la escalada de la tensión y reanudar el diálogo. Los riesgos son tales que es necesario que todas las partes interesadas hagan una pausa y consideren las posibles consecuencias de sus acciones", previenen los líderes europeos.

En este sentido, Macron, Merkel y May piden a Irán, que "dé marcha atrás sus recientes decisiones", y garantiza a las autoridades de Teherán que cualquier queja que pudieran tener será abordada a través del mecanismo designado para abordar estos problemas, una comisión conjunta.