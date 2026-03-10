Las RSF aplauden la decisión de EEUU de designar como "terrorista" a la rama de Hermanos Musulmanes en Sudán

Archivo - Barricadas en una calle de Jartum, Sudán (archivo) - MOHAMED KHIDIR / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han aplaudido la decisión de Estados Unidos de designar como un "grupo terrorista" a la rama en Sudán de la organización islamista Hermanos Musulmanes, antes de afirmar que "refleja la creciente conciencia internacional sobre el inmenso sufrimiento del pueblo sudanés".

"Esta decisión no es solo un paso político, sino un momento de reconocimiento del dolor de miles de familias sudanesas que han perdido a sus hijos y a sus seres queridos", ha dicho el grupo, encabezado por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como 'Hemedti', a través de un comunicado.

"Con los corazones llenos de pesar, recordamos a todas las almas inocentes arrebatadas, a todas las madres que perdieron a su hijo, a todos los hijos privados de su padre y a todas las familias que siguen viviendo con un vacío que nada puede llenar", ha manifestado, antes de agregar que "estar del lado del pueblo sudanés no es solo una posición política, sino una responsabilidad humanitaria".

En este sentido, las RSF han sostenido que "la memoria de estas personas seguirá viva en la conciencia del mundo y seguirá inspirando la búsqueda de la justicia, la paz y un futuro seguro y digno para Sudán y su pueblo, libre de injusticia o de organizaciones ideológicas que adoptan y practican el terrorismo".

La reacción del grupo paramilitar, acusado por Naciones Unidas de numerosas atrocidades y crímenes de guerra y contra la comunidad en el marco del conflicto desatado en abril de 2023, llega después de que Washington anunciara su decisión de incluir al grupo en su lista de grupos terroristas, menos de dos meses después de dar este mismo paso con otras filiales del grupo en países de Oriente Próximo.

El Departamento de Estado indicó en un comunicado que "Hermanos Musulmanes en Sudán, integrado por el Movimiento Islámico Sudanés y su brazo armado, la Brigada Baraa bin Malik, usa una violencia desenfrenada contra civiles para socavar los esfuerzos por resolver el conflicto en Sudán y promover su ideología islamista violenta".

Estados Unidos ya anunció en enero su decisión de declarar como "grupos terroristas" a las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, algo que Washington enmarca en sus esfuerzos para "proteger" al país y a sus socios en la región de Oriente Próximo.

La guerra civil en Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.