RSF cree que amenazas contra periodistas como las de Trump hacen que "desalmados" como Bin Salmán los maten

Publicado 02/10/2019 13:07:40 CET

La ONG de defensa de la libertad de prensa y AI piden ante la Embajada saudí en Madrid el fin de la "impunidad" por el asesinato de Jashogi

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, Alfonso Armada, ha asegurado este miércoles que amenazas contra periodistas como las proferidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevan a otros dirigentes "desalmados" como el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a tomárselo con "literalidad" y "eliminar" a periodistas críticos como Yamal Jashogi, asesinado hace un año en el interior del Consulado saudí en Estambul (Turquía).

"Desde Reporteros Sin Fronteras pensamos que este tipo de asesinatos son una muestra más de la impunidad. Que dirigentes políticos como Donald Trump estén hablando de los periodistas como enemigos del pueblo hace que dirigentes desalmados como Bin Salmán al final lleven esto a la literalidad y eliminen a un periodista crítico", ha asegurado Armada, en declaraciones a la prensa ante la Embajada saudí en Madrid, donde RSF y Amnistía Internacional han convocado un protesta por el asesinato del columnista saudí del diario 'The Washington Post'.

"Nos parece inaceptable y esta manifestación delante de la Embajada de Arabia Saudí pretende acabar con esta impunidad", ha dicho el presidente de RSF en España, tras destacar que, "un año después no se sabe todavía exactamente quién asesinó a Jashogi pero todo apunta a que el hombre fuerte de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, está detrás de esto". "Nada se hace en el régimen sin su autorización", ha apostillado.

Armada ha hecho hincapié en que los Derechos Humanos "son un bien inapreciable" y "sin periodismo no hay democracia", al tiempo que ha denunciado que actualmente hay 30 periodistas encarcelados en Arabia Saudí.

"El régimen a través de Bin Salmán precisamente, ha hecho declaraciones diciendo que pretende liberalizar el régimen pero una demostración de que esto son palabras vacías es precisamente que el caso de Yamal Jashogi siga impune", ha explicado.

En esta misma línea, ha dicho que "es triste" que la comunidad internacional en la última cumbre del G20 haya recibido "casi con los brazos abiertos" al príncipe heredero saudí, un comportamiento que considera que el "cinismo" de los líderes internacionales.

"Por una parte condenamos y por otra seguimos haciendo negocios con regímenes como el saudí. Incluso el Gobierno español, que tiene un discurso aparentemente de defensa de los Derechos Humanos, sigue vendiendo armas a Arabia Saudí", ha señalado.

Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, ha asegurado que las declaraciones con las que el príncipe heredero ha señalado que él asume "toda la responsabilidad" por el asesinato de Jashogi "no tienen ningún sentido y son poco más de una farsa si no van acompañadas de hechos".

"En Arabia Saudí está teniendo lugar un juicio a once personas sospechosas de estar involucradas en la muerte de Yamal Jashogi. Un juicio a puerta cerrada, del que no sabemos nada de cómo ha sido esta investigación ni de qué están acusadas estas personas. Un juicio que no parece que en ningún caso vaya a garantizar justicia ni que los familiares de Yamal y el pueblo saudí puedan conocer la verdad de lo sucedido", ha afirmado.

AI PIDE UN JUICIO "TRANSPARENTE" Y UNA "INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE"

A su juicio, las declaraciones del príncipe Mohamed bin Salmán "carecen de credibilidad" si no van acompañadas de medidas como hacer que el juicio por el asesinato del periodista crítico "sea transparente" y "permitir una investigación independiente por parte de la comunidad internacional", además de iniciativas para posibilitar que otras personas "puedan ejercer su derecho a libertad de expresión en Arabia Saudí".

"No podemos olvidar que el asesinato de Yamal Jashogi se produce en un contexto de represión de las personas que defienden los Derechos Humanos en Arabia Saudí, de las mujeres activistas que defienden los derechos de las mujeres, de los periodistas que son críticos incluso de forma moderada, de las organizaciones de la sociedad civil. Esta represión no solo no ha cesado en el último año desde el asesinato de Yamal Jashogi, se ha incrementado en algunos casos", ha asegurado.

La responsable de AI ha subrayado que "hay decenas de personas encarceladas" en Arabia Saudí "por el mero de haber expresado libremente su opinión". "No hay que dar credibilidad a las palabras del príncipe heredero saudí, a sus promesas de reforma si mientras se anuncian por ejemplo reformas que favorecen los derechos de las mujeres, las mujeres están en la cárcel o enfrentándose a penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años", ha indicado.

Tanto la dirigente de Amnistía Internacional como el presidente de RSF en España han recalcado que el asesinato de Jashogi es una muestra de la "impunidad" con que actúa el régimen saudí y han criticado el "cinismo" de la comunidad internacional.

Armada ha recordado que no solo en Arabia Saudí se persigue a la prensa sino también en otros "muchos países" en los que "la vida de un periodista no cuenta y al final el régimen entiende que es mucho más rentable políticamente eliminar voces y acallar voces porque eso permite, precisamente, que los ciudadanos estén inermes ante los abusos de poder".

"Lo que defendemos desde Reporteros Sin Fronteras es que el periodismo es un espejo para que los gobiernos vean en qué medida cumplen lo que hacen o si mienten descaradamente. En la medida que callas estas voces, al final el régimen lo que pretende es irse de rositas y no pagar por sus crímenes", ha indicado.

Suárez-Llanos ha recordado, por último, que en Arabia Saudí se encarcela a "prácticamente todas las personas" que defienden los Derechos Humanos. "Estamos hablando de al menos 30 personas presas de conciencia que, además, únicamente por expresar su opinión de forma libre. Hay muchas personas en Arabia Saudí que están recogiendo el legado de Jashogi y luchando por la libertad de expresión y por la libertad de reunión", ha afirmado, antes reclamar el cese de la "represión" contra quienes alzan la voz en Arabia Saudí.

Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han lanzado estos mensajes durante la concentración que han organizado este martes en Madrid ante la Embajada de Arabia Saudí, en la que varias decenas de personas han mostrado pancartas contra la impunidad y de condena del asesinato de Jashogi, exhibiendo partes de maniquíes como forma de recordar que el reportero fue descuartizado dentro del Consulado saudí en Estambul.

Tras negar en un primer momento la desaparición del periodista y su muerte, el régimen saudí terminó reconociendo que había sido asesinado dentro del Consulado turco por funcionarios del régimen y, posteriormente, anunció el procesamiento de varias personas. El cadávere de Jashogi no ha aparecido aunque algunos medios han informado de que fue descuartizado. El régimen saudí mantiene que el príncipe heredero saudí ni ordenó ni tuvo conocimiento previo del crimen.