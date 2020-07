Ruanda inicia una campaña de pruebas aleatorias de coronavirus en la capital

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ruanda han iniciado este jueves una campaña de pruebas aleatorias de coronavirus en la capital, Kigali, para intentar obtener una imagen más precisa de la propagación de la pandemia en la ciudad.

El Centro Biomédico de Ruanda (RBC) ha indicado que las pruebas serán realizadas a personas en la ciudad y los puntos de entrada y ha resaltado que todas ellas deberán dar su consentimiento para que se les realice el test.

Así, ha destacado que las pruebas "duran cinco minutos" y ha añadido que las personas "no tendrán que bajarse del coche", según ha informado el diario ruandés 'The New Times'. Por último, ha pedido "a todos los residentes de Kigali" que "cooperen con los equipos de la RBC" en "esta importante actividad".

El Gobierno de Ruanda impuso la semana pasada un confinamiento de 15 días en seis barrios de la Kigali a causa de un incremento de los casos de coronavirus y para intentar contener una mayor propagación en la ciudad.

Las autoridades ruandesas han confirmado hasta la fecha 1.025 casos de coronavirus, con dos fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).