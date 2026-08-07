Ruanda negocia con Italia la recepción de solicitantes de asilo expulsados del país europeo

Archivo - La portavoz del Gobierno de Ruanda, Yolande Makolo - Victoria Jones/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ruanda ha indicado que está negociando con Italia un acuerdo para recibir a migrantes solicitantes de asilo trasladados desde el país europeo, que en 2023 ya llegó a un compromiso con Albania similar al que ahora estudia con Kigali, que ya negoció en 2025 un pacto semejante con Reino Unido del que finalmente el ejecutivo liderado por Keir Starmer se acabó retirando del mismo tras reemplazar al gobierno del conservador Rishi Sunak.

"Todavía no hay un acuerdo, creo que seguimos en conversaciones", ha afirmado la portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo, al ser preguntada por un posible acuerdo con Roma en un programa radiofónico de la emisora Royal FM.

Makolo ha planteado como hipotético destino de esos solicitantes de asilo deportados el "mecanismo de tránsito de emergencia" que su Ejecutivo ha dispuesto en la ciudad de Gashora, próxima a la capital del país, Kigali.

La portavoz ha definido estas instalaciones como "un lugar seguro para familias varadas, que no tienen adónde ir, que están en peligro o que, por diversas razones, no pueden permanecer donde están ahora; un lugar seguro donde recibir atención médica, capacitación y descanso".

"Además, allí se tramitan las solicitudes de asilo y pueden regresar a su país de origen si es seguro y si así lo desean, o ser reasentados en otros países", ha acrecentado, recordando que las partes siguen "en la fase de conversaciones al respecto".

Por otro lado, preguntada por la posibilidad de nuevas polémicas, Makolo ha afirmado que "siempre habrá críticas, es parte del proceso, pero sabemos que lo hacemos por las razones correctas".

"Queremos ser parte de la solución global a un gran problema, y sabemos lo que obtenemos al ser parte de la solución", ha agregado, antes de manifestar que "la migración ha impulsado muchas economías en todo el mundo y queremos sacar el máximo provecho de ella".

En cuanto a la posibilidad de nuevas controversias, la portavoz del Ejecutivo ruandés ha reivindicado que "el acuerdo con Reino Unido no funcionó porque lo cancelaron", pero "se basaba en darles un hogar a las personas, no hay nada de malo en eso, y en garantizar que se les proporcionen los recursos necesarios para que puedan rehabilitarse, reintegrarse y tener un hogar permanente en un lugar acogedor, donde puedan aportar sus habilidades y recursos a un nuevo país".

"Las lecciones aprendidas de la experiencia anterior nos ayudarán a orientar esta en la dirección correcta", ha remarcado, alegando que Kigali busca participar en estos proyectos "por la razón correcta".

Tras incidir en que se trata de "un grave problema a nivel mundial", la vocera de Kigali ha apuntado que "los solicitantes de asilo son africanos". "No queremos que los africanos sufran en países que no los acogen. No queremos que emprendan peligrosos viajes a través del desierto y mueran en el (mar) Mediterráneo (...), ni en otros países que no los quieren", ha declarado.

"Lo ideal sería que se quedaran en casa, tuvieran oportunidades y seguridad en sus propios hogares. Y si no pueden conseguirlo, tal vez puedan encontrarlo en otros países, especialmente en África. (...) Queremos que los jóvenes africanos sean felices viviendo en su continente y que contribuyan a construirlo juntos", ha manifestado.

Ruanda ha sido durante los últimos años parte frecuente en este tipo de acuerdos, alcanzando uno fructífero con Estados Unidos y quedándose a las puertas en el caso de Reino Unido, después de que el Partido Conservador perdiese en 2024 el número 10 de Downing Street en favor de unos laboristas liderados por Keir Starmer que no tardaron en enterrar el proyecto.

Italia, por su parte, también ha sido una de las principales impulsoras en la Unión Europea de estas iniciativas, aprobando un acuerdo similar con Albania en 2023.