Rubio aborda con Guterres los intentos de EEUU para frenar las "acciones ilegales" de Irán en Ormuz

Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Matt Kaminsky

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abordado este martes con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, los intentos de la Administración de Donald Trump para poner fin, a través de la ONU, a "las acciones ilegales" de Irán en el estrecho de Ormuz, un día después de que las autoridades iraníes hayan anunciado un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en este paso clave para el comercio mundial.

"Hablamos sobre los esfuerzos de Estados Unidos en la ONU para detener las acciones ilegales de Irán en el estrecho de Ormuz, y cómo Estados Unidos movilizó rápidamente recursos para apoyar la respuesta al brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda", ha dicho el jefe de la diplomacia estadounidense sobre su conversación con el funcionario portugués en sus redes sociales.

Estas declaraciones llegan un día después de que el Gobierno de Irán haya anunciado oficialmente la creación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (AEGP), que permitirá cobrar peajes a las embarcaciones que crucen por Ormuz, precisando que "el paso sin permiso será considerado ilegal".

Guterres ha manifestado su oposición a cualquier "entidad en particular (que) restrinja" la "libertad de acceso" a Ormuz y ha vuelto a defender "que no haya restricciones a la libertad de navegación en alta mar y en el estrecho".

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.