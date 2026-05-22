Rubio asegura que EEUU está "listo" para retomar las negociaciones con Rusia y Ucrania si hay oportunidad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN qu se celebra este viernes en Helsingborg (Suecia) - Christoph Soeder/dpa

Recalca que la guerra solo puede terminar con un acuerdo negociado y que no habrá victoria militar de uno u otro bando

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que su país está "preparado" para retomar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania si se presenta la oportunidad, y ha augurado que la guerra "solo puede terminar con un acuerdo negociado" y no habrá una victoria militar ni de uno ni de otro lado.

En declaraciones a los medios al término de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Helsingborg (Suecia) sobre si las negociaciones de paz estaban atascadas, ha respondido que "lamentablemente, no fueron fructíferas", pero que en todo caso Estados Unidos están "preparado" para seguir desempeñando ese papel.

"A pesar de filtraciones que no son ciertas, a pesar de informaciones que circulan sobre que estamos forzando a los ucranianos a adoptar esta o aquella posición, si vemos una oportunidad de reunirnos y hablar de forma productiva, no contraproducente, y que tenga posibilidades de ser fructífera, estamos preparados para desempeñar ese papel", ha sostenido.

Rubio ha sostenido que Washington se implicó en esas conversaciones a tres --iniciadas en Suiza a finales de enero, después continuadas en Emiratos Árabes Unidos en febrero y pausadas finalmente a raíz de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero--, porque eran los únicos "dispuestos a hablar" con rusos y ucranianos.

"En este momento no hay conversaciones de ese tipo en curso, pero esperamos que eso cambie, porque esa guerra solo puede terminar con un acuerdo negociado. No terminará con una victoria militar de uno u otro bando, al menos desde el punto de vista tradicional de cómo se definen las victorias militares", ha insistido en esa idea el jefe de la diplomacia estadounidense.

Ha constatado que en los últimos meses la sensación es de que no había demasiado progreso, pero ha expresado su deseo de que "quizás la dinámica cambie", y si lo hace, el país gobernado por Estados Unidos vuelta a "desempeñar el papel constructivo" para tratar de poner fin al conflicto iniciado en 2022.

"Si alguien más quiere encargarse de ello, que lo haga. Pero en este momento no parece que haya nadie más en el mundo capaz de hacerlo", ha concluido, en unas afirmaciones que tienen lugar en el momento que la Unión Europa debate nombrar un enviado especial para negociar con Rusia con tal de garantizar sus intereses y los de Ucrania en una eventual resolución del conflicto.