Rubio asegura que EEUU "no brindará ayuda militar a los rusos"

Un enviado de Trump viajará a Moscú esta semana para reunirse con Putin

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha mostrado abierto a reanudar la ayuda militar a Ucrania al tiempo que ha asegurado que su país "no (la) brindará a los rusos", unas declaraciones que he hecho desde Arabia Saudí, donde está previsto que se reúna esta semana con el equipo negociador del país europeo.

Preguntado por ello en declaraciones a la prensa, ha señalado que espera que tener "una buena reunión" y "buenas noticias que anunciar en ese sentido". "Puedo asegurarles esto: no brindaremos ayuda militar a los rusos", ha añadido.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha pronunciado estas palabras horas después de que la Administración de Donald Trump reconociera tener "esperanzas" de que las autoridades ucranianas cierren el pacto en Arabia Saudí.

Sin embargo, Rubio ha señalado que "no vamos a llegar a un acuerdo sobre los minerales" puesto que "no forma parte de esta conversación" y "todavía hay más detalles que resolver". "Es ciertamente un acuerdo que el presidente quiere ver cerrado, pero no necesariamente tiene que suceder mañana", ha explicado.

Sobre una posible foto con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, que se ha reunido en la tarde de este lunes con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, ha descartado que vaya a suceder porque "no creo que forme parte de nuestras reuniones" en las que sí estarán presentes "su asesor de Seguridad Nacional, su ministro de Defensa y su ministro de Exteriores".

Preguntado por un encuentro entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Rubio ha asegurado que "no hay ninguna reunión prevista en este momento". "(Trump) no cree que las reuniones sean concesiones (sino) que solo hablando y reuniéndose se puede avanzar en cuestiones independientemente de los desacuerdos que puedan tener", ha defendido.

No obstante, fuentes consultadas por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg han confirmado que el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Próximo, Steve Witkoff, viajará a Moscú esta semana para reunirse con Putin, en la que sería su segunda visita al país en el cargo.

Durante su comparecencia, el titular de la cartera diplomática ha confirmado que Witkoff no estará esta semana en Arabia Saudí. "Se dirige a Qatar (...) También es un hombre muy ocupado estos días", ha señalado sin dar más detalles.

Rubio ha reiterado que "no hay una solución militar para" el conflicto puesto que "los rusos no pueden conquistar toda Ucrania y, obviamente, será muy difícil para Ucrania en un período de tiempo razonable obligar a los rusos a volver a donde estaban en 2014".

Por ello, ha defendido que "la única solución a esta guerra es la diplomacia" y que las autoridades de los dos países "se sienten a la mesa de negociaciones", después de destacar la labor de "franceses y británicos" en este sentido.

Sobre la amenaza del inquilino de la Casa Blanca de imponer sanciones a Rusia, Rubio "espera que no se llegue a ese punto", si bien ha recordado que su país "tiene herramientas disponibles para imponer también costes al lado ruso de esta ecuación".

El secretario de Estado ha pronunciado estas palabras de camino a la ciudad portuaria de Yedá, donde se ha reunido con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. "Le agradecí la hospitalidad de Arabia Saudí al albergar las reuniones de esta semana sobre Ucrania mientras presionamos por la paz", ha señalado en su cuenta de la red social X.