Rubio y Asfura acuerdan "fortalecer la alianza" entre EEUU y Honduras en su primera conversación telefónica

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha felicitado nuevamente al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, por su victoria en los comicios presidenciales de finales de noviembre, durante una llamada telefónica en la que ambos han hecho constar su disposición para ahondar y reforzar las relaciones bilaterales entre Washington y Tegucigalpa durante el próximo mandato del hondureño.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con el presidente electo, Nasry 'Tito' Asfura, para felicitarlo por su clara victoria electoral. El Secretario Rubio elogió al Presidente Electo Asfura por su defensa de los objetivos estratégicos de EEUU, incluyendo el impulso a nuestra cooperación bilateral y regional en materia de seguridad y el fortalecimiento de los lazos económicos entre nuestros países. Ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre EEUU y Honduras", reza un comunicado compartido este viernes por el Departamento.

Este mensaje refuerza el apoyo que el Ejecutivo estadounidense evidenció ya este miércoles al candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras tras ser declarado ganador de las elecciones celebradas hace ya más de 20 días y que han estado marcadas por las denuncias de fraude electoral por parte del Partido Liberal y del oficialista LIBRE.

En este primer mensaje, el representante del Departamento de Estado instaba también a "todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas (pudieran) garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura".

La Casa Blanca y, en particular, el presidente Donald Trump, habían manifestado ya públicamente en diversas ocasiones su respaldo a Asfura y desde hacía semanas habían emplazado a las autoridades hondureñas a concluir el escrutinio, petición que fue rechazada por Tegucigalpa al considerarla un acto de "injerencia extranjera".