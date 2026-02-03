Rubio felicita a la presidenta electa de Costa Rica y augura avances en las relaciones con EEUU

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández - Europa Press/Contacto/Francisco Canedo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado este lunes su felicitación a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, después de que la candidata derechista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se hiciera con la victoria en las elecciones presidenciales celebradas en la víspera en el país centroamericano.

"Felicitaciones a la presidenta electa, Laura Fernández, y al pueblo de Costa Rica. Estados Unidos espera con interés trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio", ha declarado en su cuenta de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha celebrado posteriormente en un comunicado la "clara victoria" de Fernández, al imponerse con más de un 40% de los votos al resto de candidatos, lo que le permitió hacerse con la Presidencia costarricense evitando una segunda vuelta electoral.

"Bajo su liderazgo, estamos seguros de que Costa Rica seguirá avanzando en las prioridades comunes, entre las que se incluyen la lucha contra el narcotráfico, el fin de la inmigración ilegal a Estados Unidos, la promoción de la ciberseguridad y las telecomunicaciones seguras, y el fortalecimiento de los lazos económicos", ha destacado Rubio.