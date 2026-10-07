Rubio pide a Europa que salga de su "letargo" y reivindica desde Atenas los logros de la civilización occidental

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - DEPARTAMENTO DE ESTADO DE EEUU / X

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha aprovechado su visita de este miércoles a Grecia para lanzar una nueva retahíla de elogios a los logros de la civilización occidental como aliciente para que Europa salga de su "letargo", en una continuación del discurso tradicional que la Administración Trump dedica al Viejo Continente.

Con la Acrópolis de Atenas de fondo, Rubio ha puesto punto y final a una visita dedicada a cerrar acuerdos de defensa y energía con el Gobierno griego antes de partir hacia Portugal, la última escala de la gira europea que comenzó esta semana en Islandia.

"Creemos que Europa puede despertar de su largo letargo y reavivar el fuego que se encendió aquí hace milenios", ha declarado Rubio, crítico acérrimo del multiculturalismo europeo y de la persecución de sus gobiernos, denuncia, a los valores ultraconservadores.

Rubio ha recomendado a su audiencia que se "maraville" de lo que consiguieron "sus antepasados". "La historia de nuestra civilización es la más grande historia jamás conocida por el hombre. Y comenzó aquí, con los primeros hombres y mujeres de Occidente. De ellos, de ellos podemos redescubrir las virtudes, el coraje y la fuerza para confrontar los peligros que enfrentamos en nuestro tiempo", ha considerado.

"Las naciones no necesitan abandonar sus identidades distintas para reconocer sus intereses comunes", ha remachado el secretario de Estado