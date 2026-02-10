Rubio realizará un viaje oficial a Hungría después del apoyo de Trump a Orbán de cara a las elecciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en Washington el 4 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará esta semana un viaje oficial de cuatro días a Europa en el que visitará Alemania, Eslovaquia y Hungría, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara públicamente su apoyo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de cara a las elecciones de abril, en las que aspira a renovar su mandato al frente del país.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, ha especificado en un comunicado que Rubio "viajará a Alemania entre el 13 y el 15 de febrero para participar en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich" --en la que el año pasado Estados Unidos estuvo representado por su vicepresidente, JD Vance--, tras lo que se desplazará a Eslovaquia y Hungría entre el 15 y el 16 de febrero.

"En Bratislava, se reunirá con miembros clave del Gobierno eslovaco para promover intereses de seguridad regional compartidos, fortalecer la cooperación bilateral en energía nuclear y diversificación energética, y apoyar la modernización militar de Eslovaquia y los compromisos con la OTAN", ha señalado.

Asimismo, ha recalcado que "durante su visita a Budapest, se reunirá con funcionarios húngaros para reforzar intereses bilaterales y regionales compartidos, incluido el compromiso con los procesos de paz para resolver los conflictos globales y con la asociación energética entre Estados Unidos y Hungría".

Trump ha expresado en varias ocasiones durante las últimas semanas su apoyo a Orbán, a quien el 6 de febrero le trasladó su "total y absoluto" respaldo de cara a las legislativas que celebrará Hungría el 12 de abril, que plantean una amenaza al líder ultranacionalista tras dos décadas en el poder.

El responsable del Ejecutivo húngaro y líder de Fidesz se enfrenta a la que podría ser su primera derrota electoral desde 2010. Según una encuesta de Politico del pasado mes, el opositor Tisza, de Péter Magyar, lidera la intención de voto con un 49% frente al 37% que obtendría la formación de Orbán.