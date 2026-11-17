Archivo - Imagen de archivo de un F-16 de la Fuerza Aérea de Rumanía. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Misterio de Defensa de Rumanía ha informado este martes de que ha ordenado durante esta madrugada el despliegue de dos cazas F-16 para interceptar más de una decena de vehículos aéreos no tripulados detectados en la zona fronteriza con Ucrania.

"El sistema de vigilancia por radar del Ministerio de Defensa Nacional detectó cuatro objetivos aéreos aproximadamente a cuatro kilómetros al este de Vilkove, Ucrania; posteriormente, se detectaron siete objetivos a unos diez kilómetros al noreste de Izmail, Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía", ha indicado el Ministerio en un comunicado.

Así, ha especificado que los dos aviones --generalmente utilizados para labores de "vigilancia" del espacio aéreo rumano-- fueron "desplegados de emergencia" desde la 86ª base aérea de Fetesti, cerca de Bucarest, la capital.

El Centro Nacional de Mando Militar notificó entonces a la Inspección General para Situaciones de Emergencia para que implementara medidas de alerta dirigidas a la población del norte del condado de Tulcea.