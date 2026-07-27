Rumanía expulsa a un miembro de la misión diplomática rusa tras los "repetidos" incidentes con drones

Archivo - Imagen de archivo de un edificio oficial en el que ondean las banderas de Rumanía y Europa. - Europa Press/Contacto/Domenico Cippitelli

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía ha convocado este lunes al embajador ruso en Bucarest, Vladimir Lipaev, a quien le ha informado de la decisión de expulsar a un miembro de la misión diplomática tras las "repetidas violaciones" del espacio aéreo rumano con drones rusos que se han producido este fin de semana.

Las autoridades rumanas han explicado que la decisión de llamar al embajador ruso responde "a las repetidas violaciones del espacio aéreo de Rumanía" durante este fin de semana, durante el cual las Fuerzas Armadas del país tuvieron que derribar hasta tres drones que entraron en territorio nacional sin autorización.

"Es absolutamente inadmisible e intolerable que Rusia continúe violando el espacio aéreo de Rumania, que también constituye espacio aéreo de la OTAN y de la Unión Europea", ha remarcado la cartera de Exteriores, que ha detallado que se le mostró a Lipaev "fragmentos de un dron destruido en territorio rumano".

De acuerdo con las investigaciones, se trata de un dron ruso, apunta Exteriores. "Rusia ostenta la responsabilidad exclusiva por todos estos graves incidentes y por el deterioro del entorno de seguridad regional", ha remarcado el Gobierno rumano.

Al embajador ruso se le informó de la decisión de las autoridades rumanas de expulsar a un miembro de la misión diplomática en Bucarest, que dispone ahora de cinco días para abandonar el país.

Al mismo tiempo, se ha informado de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía ha llamado a consultas al embajador en Moscú, Cristian Istrate.

"Rumanía continuará coordinando estrechamente su respuesta con sus aliados y socios de la OTAN y de la UE, manteniéndose firmemente comprometido a adoptar todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y a sus ciudadanos", ha concluido la nota emitida por la cartera de Exteriores.

El presidente rumano, Nicusor Dan, confirmó el derribo de un tercer dron durante la mañana de este domingo por medio de un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea del país, en un nuevo incidente que calificó de "inadmisible e intolerable", una vez venía repitiéndose durante todo el fin de semana.