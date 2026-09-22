Rusia acusa a EEUU de denegar el visado a su viceministro de Exteriores para acudir a la Asamblea de la ONU

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - -/Kremlin Press Office/dpa - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este martes al Gobierno de Estados Unidos de denegar el visado al viceministro de Exteriores ruso, Alexander Alimov, para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que tiene lugar en la ciudad de Nueva York esta semana y han tildado la medida de "poco amistosa".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha recalcado que esta decisión "contradice las obligaciones de Estados Unidos como país organizador que acoge la sede", por lo que ha alertado de que el asunto será abordado con Washington a su debido tiempo, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Así, ha recalcado que se trata de un acto "hostil" por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump. "El país que acoge la sede de la ONU no debería permitir este tipo de acciones", ha insistido.

No es la primera vez que Estados Unidos impide la entrada al país de Alimov, cuyo visado ya fue denegado el pasado mes de marzo, por lo que no pudo asistir al debate del Consejo de Seguridad de la ONU que estuvo presidido por el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, sobre la defensa de los principios de la carta de la ONU y el fortalecimiento del sistema internacional.